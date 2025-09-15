صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کے تنازع ،محنت کش کے گھر دھاوا ،خاتون پر وحشیانہ تشدد

  • گوجرانوالہ
زمین کے تنازع ،محنت کش کے گھر دھاوا ،خاتون پر وحشیانہ تشدد

عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار )زمین کے تنازع پر بھائیوں کا محنت کش کے گھر دھاوا ،خاتون پر وحشیانہ تشدد کر ڈالا ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کے محلہ باہر والا ٹھٹھہ کے رہائشی الیاس کا اپنے بھائی محمد سرور کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا تھا۔۔۔

 گزشتہ روز اس کی اہلیہ عصمت بی بی اپنے جیٹھ سرور کے گھر گئی ہوئی تھی جہاں فہد ریاض ،حامد ریاض ،وقاص اور سرور نے اسے مبینہ تشدد کا نشانہ بناکر زخمی کر دیا ،خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے عصمت بی بی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ۔

 

