صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ دھرم کوٹ کے قریب دونامعلوم افرادنے اسلحہ کے زور پر عمران سے 2لاکھ55ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ،منڈیکی گورائیہ کے اشتیاق کے گھر سے 37ہزارروپے۔۔۔

 طلائی انگوٹھی، طلائی ٹاپس اور موبائل فون چوری ہو گیا، گلوٹیاں خورد میں محمدیاسین کے بھٹہ خشت سے موبائل فون، دو واٹر پمپ ودیگر سامان چوری کر لیا گیا ۔غالبکے میں محمداظہر کے ڈیر ے سے 7ہزارروپے لائسنسی رائفل ودیگر سامان چوری، بڈھاگورائیہ کے قریب دونامعلوم افراد نے سمیع اﷲ سے 25ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ،سول ہسپتال سے دوا لینے آئے آصف مغل کی جیب سے موبائل فون چوری کر لیا گیا ، منڈیکی گورائیہ میں اشرف کے گھر سے 8ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہو گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس