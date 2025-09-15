ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ دھرم کوٹ کے قریب دونامعلوم افرادنے اسلحہ کے زور پر عمران سے 2لاکھ55ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ،منڈیکی گورائیہ کے اشتیاق کے گھر سے 37ہزارروپے۔۔۔
طلائی انگوٹھی، طلائی ٹاپس اور موبائل فون چوری ہو گیا، گلوٹیاں خورد میں محمدیاسین کے بھٹہ خشت سے موبائل فون، دو واٹر پمپ ودیگر سامان چوری کر لیا گیا ۔غالبکے میں محمداظہر کے ڈیر ے سے 7ہزارروپے لائسنسی رائفل ودیگر سامان چوری، بڈھاگورائیہ کے قریب دونامعلوم افراد نے سمیع اﷲ سے 25ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ،سول ہسپتال سے دوا لینے آئے آصف مغل کی جیب سے موبائل فون چوری کر لیا گیا ، منڈیکی گورائیہ میں اشرف کے گھر سے 8ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہو گیا ۔