علی پورچٹھہ:سیلاب سے مکانات زمین بوس ،قیمتی سامان برباد

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )دریائے چناب میں حالیہ سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا، محنت کشوں کے خواب، گھر اور روزگار سب پانی کی نذر ہو گئے ۔ قادر آباد بیراج کے نواحی علاقے کوٹ سلیم، چھنی گلا، باغ سیداں، چھنی مرید سمیت متعدد دیہات میں تباہی کے مناظر ہیں۔۔۔

 مکانات زمین بوس ہو چکے ، قیمتی سامان تباہ ہو گیا اور لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔رات کے وقت خنکی اور سرد ہوا حالات کو مزید سنگین بنا رہی ہے جبکہ دن میں دھوپ اور حبس زدہ ماحول متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے ۔ مکینوں کی واحد جمع پونجی یعنی مال مویشی اور کھیتی باڑی بھی سیلاب کی نذر ہو چکی ہے ۔ کھیتوں پر کئی کئی فٹ ریت چڑھ جانے سے زرخیز زمینیں ریگستان کا منظر پیش کر رہی ہیں اور روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔سیلابی ریلے میں بڑی تعداد میں مویشی بہہ گئے اور جو باقی بچ گئے ہیں ان کیلئے چارہ میسر نہ ہونے سے صورتحال مزید اذیت ناک بن گئی ہے ۔ گندگی اور کھلے پانی کی وجہ سے جلدی اور وبائی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں اور متاثرہ افراد دوہری اذیت کا شکار ہیں۔متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی امداد نہیں ملی جس سے زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور متاثرہ خاندانوں کی بحالی کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

