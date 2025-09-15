صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب کو مل کر منشیات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا:بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
سب کو مل کر منشیات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا:بلال تارڑ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مسلم لیگ (ن) کے رہنما و امیدوار این اے 66چودھری بلال فاروق تارڑ کا شہید نوید یونس کئیر سنٹربرائے امراض منشیات پٹھانوالی کا وزٹ کیا،اس موقع پر ایم پی اے وقار احمد چیمہ، سینئر نائب صدر پنجاب مستنصر علی گوندل،امتیاز اظہر باگڑی۔۔۔

کوارڈی نیٹر جمیل چیمہ،عنصر محمود سندھو،سابق ناظم میاں محمد اقبال،سابق نائب ناظم عدنان شکر گورائیہ،سابق کونسلر عارف حسین چیمہ،محمد اظہر چیمہ،حیدر جمیل چیمہ،حاجی محمد عارف،فرزوق احمد چیمہ،میاں مدثر نذیر،وقار احمد چیمہ،عمر گوندل سمیت سیاسی وسماجی شخصیات موجود تھیں۔ بلال فاروق تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں منشیات کے خلاف اور خاتمہ کیلئے قانون سازی کرائینگے اور ہم سب کو مل کر منشیات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچایا جاسکے ۔تقریب سے ایم پی اے وقار چیمہ،مستنصر گوندل،امتیاز اظہر باگڑی،عنصر محمود سندھو،میان محمد اقبال،عدنان شکر گورائیہ،عارف حسین چیمہ علی نے بھی خطاب کیا۔ 

 

