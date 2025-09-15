نبی کریم ؐ کی آمد سے انسانیت کو حقیقی آزادی ملی:مولانا آصف
منڈیکی گورائیہ،ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )مولانا آصف رضا نقشبندی اور مفتی ارشد روحانی نے کہا ہے کہ حضرت محمد مصطفی ؐکی ولادت باسعادت کی آمد سے ظلم و جبر کا اندھیرا چھٹ گیا۔۔۔
آپ ؐکی آمد پر فرشتوں نے بھی جشن منانے کا انتظام کیا ،انسانیت کو حقیقی آزادی ملی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو علم و ہدایت کا نور نصیب ہوا،اﷲ تعالیٰ نے آپؐ کو رحمت اللعالمین بنا کر بھیجاتاکہ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا زبان سے تعلق رکھتا ہو، آپؐ کے فیض رحمت سے بہرہ ور ہو سکے ،آپ ؐکے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا آپؐ کی سیرت طیبہ انسانیت کیلئے مشعلِ راہ ہے آپؐ نے محبت، مساوات، عدل، برداشت، بھائی چارے اور اخلاقِ حسنہ کی تعلیمات دے کر دنیا کو امن و سکون کا پیغام دیا۔ان خیالات کااظہا رانہوں نے موضع کشمیر نگر میں سالانہ محفل میلاد مصطفی ؐ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہاکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل و گھروں میں سکون ہو اور ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں تو ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سیرتِ رسول ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا۔