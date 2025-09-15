صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب قدرتی آفت کیساتھ انسانی غفلت کا نتیجہ :منشا اللہ بٹ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما و رکن صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ نے گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مادرِ علمی قومی ورثہ ہے۔۔۔

 جس کی حفاظت اور ترقی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔رکن صوبائی اسمبلی نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے ملک بھر میں شدید تباہی مچائی ہے ،یہ ایک طرف قدرت کی آزمائش ہے تو دوسری جانب انسانی غفلت کا نتیجہ بھی ہے ۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور آبی گزرگاہوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باعث بارش اور سیلاب ایک بڑی آفت بن گئے ہیں، حکومت اور عوام مشترکہ کاوشوں سے مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے گورنمنٹ مرے کالج کے سبزہ زار میں پودا لگایا اور ملک و قوم کی سلامتی و استحکام کیلئے دعا کی۔ 

 

