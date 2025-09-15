علی پور چٹھہ کا گاؤں تھوئیاں بنیادی سہولتوں سے محروم
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)حلقہ پی پی 36 کے مسائل دن بدن سنگین صورت اختیار کرنے لگے ،علی پور چٹھہ کے نواحی گاؤں تھوئیاں کئی دہائیوں سے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔۔۔
سب سے بڑا مسئلہ ایک کلو میٹر سڑک کا ہے جو لنک روڈ سے گاؤں کو ملاتی ہے لیکن آج تک تعمیر نہ ہو سکی۔ یہی کچا راستہ برسات میں دلدل اور تالاب کا منظر پیش کرتا ہے جس سے طلبہ، مریض اور شہری شدید مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندے صرف الیکشن کے دن ووٹ لینے کے لئے آتے ہیں، اس کے بعد عوامی مسائل ان کی ترجیحات سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مکینوں نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے ؟ کیا ہم پی پی 36 سے باہر ہیں؟ کیا ہم پنجاب کے شہری نہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ آخر کب تک ہم صرف ووٹ دینے کیلئے استعمال ہوتے رہیں گے ؟ اہلیانِ تھوئیاں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ان کے مسائل حل نہ کیے گئے تو اگلے انتخابات میں پورا گاؤں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو گا۔ عوامی نمائندوں سے اپیل کی گئی ہے کہ برج پنج پل سے تھوئیاں تک ایک کلو میٹر سڑک کی تعمیر کو فوری یقینی بنایا جائے تاکہ بنیادی سہولت سے محروم باسی بھی ریلیف حاصل کر سکیں۔