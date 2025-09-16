قلعہ دیدار سنگھ:غیر معیاری اور کم مقدار میں پٹرول فروخت
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)پٹرول پمپ مالکان کی من مانیاں ،غیر معیاری اور پیمانے کم، دھڑلے سے فروخت جاری ، متعلقہ محکموں نے خاموشی اختیار کر لی ۔ تفصیل کے مطابق قلعہ دیدار سنگھ کے۔۔۔
مختلف علاقوں میں پٹر ول پمپ مالکان پورے پیسے لے کر پیمانے میں کمی کے ساتھ ساتھ غیر معیاری پٹرول فروخت کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے بورڈ لگا کر ایرانی ملاوٹ شدہ پٹرول بیچ رہے ہیں۔ علاقہ معززین محمد ضیا اللہ ، محمد یوسف ،سمیع اللہ ،ناصر محمود ،طارق محمود ودیگر نے کہا کہ پٹرول پمپ مالکان پورے پیسے لے رہے ہیں جبکہ پیمانے میں کمی کے ساتھ پٹرول دے رہے ہیں ،موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے انجن خراب ہوتے جارہے ہیں ، یہ بے لگام لوگ ہیں بڑے دھڑلے سے پٹرول کے ساتھ ساتھ موبل آئل بھی جعلی جو بڑی کمپنیوں کی گیلنوں میں ریفائن کیا ہوا فروخت کر رہے ہیں ، متاثرین نے مزید کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ متعلقہ محکموں نے خود اجازت دے رکھی ہے ، خاموشی سوالیہ نشان ہے ۔ عوامی مطالبہ ہے کہ دو نمبر پٹرولیم مصنوعات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوٹس لیں ۔