مسلم امہ کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کفر کا مقابلہ کرنا ہو گا:قائد خاکسار تحریک
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)قائد خاکسار تحریک بابو قاسم الکریم نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور بدمعاشی ناقابل قبول ہے مسلم امہ کو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کفر کا مقابلہ کرنا ہو گا۔۔۔
،جس طرح پاک افواج نے 1965کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کئے ساری قوم افواج پاکستان کی مقروض ہے اب ساری قوم کو یک جان ہو کر سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیرکی ہر کال پر لبیک کہنا ہو گا کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی اورنظریاتی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج کا احسان ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اخوت ہال شیخو پورہ موڑ پر ہونے والی دفاع پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر حافظ ابو بکر سلیم، میاں سلیم شاہد،ڈاکٹر منیرعارف،سلامت علی ،شہزاد خان،طارق محمود،حفیظ اﷲ کھوکھرنے بھی خطاب کیا ۔