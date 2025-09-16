ای بسوں کا آغاز گوجرانوالہ کیلئے تحفہ سے کم نہیں:نواز چوہان
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)مسلم لیگ ن کے ممبر صوبائی اسمبلی و مانیٹرنگ انچارج ڈی ایچ کیو ہسپتال نواز چوہان نے کہا ہے کہ الیکٹرک بسوں کا آغاز گوجرانوالہ کے رہائشیوں کیلئے تحفہ سے کم نہیں۔۔۔
، شہریوں کو سستی اور معیاری سفری سہولیات میسر آئیں گی، 17ستمبر کو وزیراعلیٰ مریم نواز شریف عوامی منصوبہ کا افتتاح کریں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چندداقلعہ فلائی اوور کے تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر 2روٹس پر 10الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی جن میں گوجرانوالہ سے وزیر آباد 6بسیں اور وزیر آباد سے علی پور چٹھہ 4بسیں شامل ہیں، 20روپے فی سٹاپ کرایہ میں شہریوں کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی میاں برادران کی عوام دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے ،جلد مزید روٹس پر بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔انہوں نے مزید کہا تھا کہ چندداقلعہ فلائی اوور کی تعمیر سے ایک طرف جہاں ٹریفک کے مسائل سے چھٹکارا حاصل ہوگا دوسری طرف شہریوں کو جی ٹی روڈ پر بھی موٹر وے جیسی نان سٹاپ ڈرائیونگ کا احساس ملے گا۔اس موقع پر انہوں نے فلائی اوور کے تعمیراتی کا م سے متعلقہ انجینئرز سے بریفنگ لی اور انہیں مقررہ وقت میں منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت کی۔