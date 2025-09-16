صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال :ہوٹل اور تنور مالکان نے روٹی کی قیمت بڑھا دی

  • گوجرانوالہ
ملکوال(سٹی رپورٹر)تحصیل ملکوال میں ہوٹل اور تنور مالکان نے وزیر اعلیٰ کے احکامات نظر انداز کر دئیے ۔۔۔

، روٹی کی قیمت 20 روپے تک بڑھا دی گئی کوئی پوچھنے والا نہیں، شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے کا معیار انتہائی ناقص ہے جس کے باعث روٹی چند منٹوں بعد سخت ہو جاتی ہے اور کھانے کے قابل نہیں رہتی اور قیمت بھی حکومتی احکامات سے زائد وصول کی جارہی ہے ، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر منڈی بہائوالدین سے مطالبہ کیا ہے کہ روٹی کے حکومتی نرخ اور معیار پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ عوام کو معیاری اور سستی روٹی دستیاب ہو سکے ۔

 

