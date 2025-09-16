صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ کا ممکنہ دورہ گوجرانوالہ ، صفائی کے خصوصی انتظامات

  • گوجرانوالہ
وزیر اعلیٰ کا ممکنہ دورہ گوجرانوالہ ، صفائی کے خصوصی انتظامات

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کے متوقع دورہ گوجرانوالہ کے سلسلے میں صفائی ستھرائی کے خصوصی اقدامات، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کی جانب سے صفائی کے انتظامات کی ازخود نگرانی کی جانے لگی ۔۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کے موقع پر گوجرانوالہ کو ستھرا، صاف اور مثالی شہر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف کے حصول کیلئے دن رات کوشاں ہیں اور شہریوں کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے ۔ انہوں نے دورے کے دوران مختلف مقامات پر صفائی کے عملے کی موجودگی، مشینری کی فعالیت، اور ویسٹ کلیکشن پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ۔

 

