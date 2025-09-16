صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب 26 ستمبر کو تنظیم مغلیہ کے کنونشن میں شرکت کرینگے

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ضلعی صدر تنظیم مغلیہ گجرات الحاج امجد فاروق نے گزشتہ روز گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی ، ملاقات میں 26 ستمبر کو۔۔۔

 گجرات میں تنظیم مغلیہ کے کنونشن کے انتظامات کے بارے میں گفتگو کی اور بتایا کہ کنونشن میں مغل برادری کی فلاح و بہبود کیلئے رفاعی پراجیکٹ کا اعلان کیا جائے گا اور مغل برادری کے اتحاد کیلئے جدوجہد کی جائے گی ۔گورنر پنجاب نے بتایا کہ وہ کنونشن میں ضرور شرکت کریں گے ۔ 

 

