لدھیوالہ وڑائچ:ڈکیتی کی وار داتیں ، متعدد شہری لٹ گئے
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں سے موٹر سائیکل موبائل فون اور رقم لوٹ لی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کھبیکے کے۔۔۔
قریب موٹر سائیکل سوار 2ڈاکوؤں نے میڈیکل سٹور مالک فیضان سے موٹر سائیکل اور 20 ہزار روپے ، دھاڑیوال کی خونی پلی کے قریب ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار احمد سے 40ہزار روپے ، کوٹ شیرا کے قریب موٹر سائیکل سوار2 ڈاکوؤں نے فرمان شاہ سے موبائل فون اور 25 ہزار روپے چھین لئے ، قلعہ میاں سنگھ کے قریب2ڈاکو موٹر سائیکل سوار ذیشان احمد سے 19ہزار روپے چھین کر فرار ہو گئے ۔