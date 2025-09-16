صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی: 200سے زائد ایل پی جی کی غیر قانونی دکانیں

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی: 200سے زائد ایل پی جی کی غیر قانونی دکانیں

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں 200سے زائد مقامات پرغیر قانونی ایل پی جی کی دکانیں کھل گئیں۔ ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے تتلے عالی،گھمن والا،مرالی والہ،۔۔۔

 مجوچک، بیگ پور،قلعہ مصطفی آباد،کوٹ نثار شاہ سمیت مختلف گنجان آبادعلاقوں میں200سے زائد مقامات پر غیر قانونی طور پرایل پی جی کی دکانیں قائم ہو گئی ہیں۔ دکانوں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ،آگ پر قابو پانے کے آلات،ریت کی بالٹیوں سمیت کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نواحی کاروباری مراکز میں تاجروں، مساجد، مدراس،تعلیمی اداروں کے طلبا اساتذہ سمیت مکینوں کے سر پر موت منڈلانے لگی ہے ۔ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں دن رات کمرشل وگھریلو سلنڈروں میں ایل پی جی کی ریفلنگ کا دھندہ زور شور سے جاری ہے جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے غیر قانونی ایل پی جی کی دکانوں اور ریفلنگ کرنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منعم ظفر خان نے جراثیم کش اسپرے مہم کا افتتاح کردیا

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار

مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف

پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس