تتلے عالی: 200سے زائد ایل پی جی کی غیر قانونی دکانیں
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں 200سے زائد مقامات پرغیر قانونی ایل پی جی کی دکانیں کھل گئیں۔ ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے تتلے عالی،گھمن والا،مرالی والہ،۔۔۔
مجوچک، بیگ پور،قلعہ مصطفی آباد،کوٹ نثار شاہ سمیت مختلف گنجان آبادعلاقوں میں200سے زائد مقامات پر غیر قانونی طور پرایل پی جی کی دکانیں قائم ہو گئی ہیں۔ دکانوں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ،آگ پر قابو پانے کے آلات،ریت کی بالٹیوں سمیت کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نواحی کاروباری مراکز میں تاجروں، مساجد، مدراس،تعلیمی اداروں کے طلبا اساتذہ سمیت مکینوں کے سر پر موت منڈلانے لگی ہے ۔ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں دن رات کمرشل وگھریلو سلنڈروں میں ایل پی جی کی ریفلنگ کا دھندہ زور شور سے جاری ہے جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے غیر قانونی ایل پی جی کی دکانوں اور ریفلنگ کرنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔