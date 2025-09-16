صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :دھان کی فصل جھلساؤکی بیماری کا شکار ،زرعی ادویات بھی بے اثر

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں دھان کی فصل جھلساؤکی بیماری کا شکار ہو گئی ،زرعی ادویات بھی بے اثر ہو گئیں ۔۔۔۔

ضلع بھر میں دھان کی اقسام86،کائنات اور سپر باسمتی جھلساؤ بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں جس میں پودے کے پتے جھلسنے لگے ہیں جس کے باعث کاشتکاروں میں تشویش پائی جا رہی ہے ، ماہرین کی جانب سے جھلساؤ کو ختم کرنے کیلئے سفارش کی گئیں زرعی ادویات بھی بیماری ختم کرنے میں ناکام ہیں۔کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے اخراجات کے باوجود پیداوار میں کمی کا خدشہ لاحق ہوگیا ہے ۔

 

