  • گوجرانوالہ
نواز شریف میڈیکل کالج میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کے حوالے سے سیمینار

گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کی زیر صدارت نواز شریف میڈیکل کالج میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔سیمینار کا مقصد خواتین میں بچہ دانی کے کینسر اور اس سے بچاؤ کی ویکسین کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ ۔۔۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور نواز شریف میڈیکل کالج کے اشتراک سے منعقدہ سیمینار میں والدین، طلبا ، پیرامیڈیکل سٹاف اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید عطاالمنعم نے بتایا کہ قومی ویکسی نیشن مہم 15 تا 27 ستمبر جاری رہے گی، جس کے دوران 9 تا 14 سال کی بچیوں کو فکسڈ سائٹس اور آؤٹ ریچ ٹیموں کے ذریعے ویکسین دی جائے گی۔ 

 

