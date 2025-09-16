صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کم ازکم ماہانہ تنخواہ سے محروم

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا 40ہزار روپے ماہانہ تنخواہ کا نوٹیفکیشن ہونے کے باوجود ملازمین کو کم تنخواہ دی جانے لگی۔۔۔۔

 وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبہ بھرکے ملازمین کی اجرت 40ہزار روپے ماہانہ مقرر کی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈسکہ کے ملازمین کو وزیراعلیٰ کے احکامات کے باوجود 40ہزار روپے ماہانہ تنخواہ سے کم تنخواہ 35ہزار روپے کہہ کربھی ملازمین کے ہرمہینے پیسے سکین کا بہانہ بناکر کاٹ کر 25سے 28ہزا رروپے دی جارہی ہے جس کی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین پریشانی میں مبتلا ہیں اگر کوئی ملاز م اس کے متعلق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں سے بات کرے تو اس کو صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ کام کرنا ہے تو کرو ورنہ کل سے کام پرنہ آنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈسکہ کے ملازمین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیاہے کہ نوٹیفکیشن کے باوجود 40ہزار روپے ماہانہ تنخواہ نہ دینے کا نوٹس لیاجائے اور ذمہ داروں کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

