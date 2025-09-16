صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں :سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کا آغاز

  گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں :سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کا آغاز

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال پنڈی بھٹیاں میں بھی سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز کردیا گیا ،مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی جس میں۔۔۔

 ضلع کی 9 سے 14 سال کی تقریباً 72 ہزار بچیوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر تسنیم اطہر نے مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں، اساتذہ اور والدین بچیوں کو آگاہی دیں، ہماری ٹیم گھر گھر جا کر ویکسین لگائے گی اگر کسی کو اس کے متعلق کوئی معلومات چاہیے ہو تو ہم ہروقت ہر چیز بتانے کیلئے حاضر ہیں، ورلڈ بینک کے تعاون سے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں 9سے 14سال کی بچیوں کو فری ویکسین لگائی جا رہی ہے ویکسین لگوانے سے ہمارا کل محفوظ ہو گا ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سارہ اشرف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے معاشرے کو مل کر مہم کوکامیاب بنانا ہو گا آج کی بچی کل کو ماں ہو گی صحت مند ماں ہو گی تو صحت مند معاشرہ ہو گا۔

 

