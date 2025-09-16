ڈی پی او حافظ آ باد عاطف نذیر کی مختلف مقامات پر کھلی کچہریاں
جلالپور بھٹیاں(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر نے دفتر ایس پی انویسٹی گیشن، تھانہ سٹی حافظ آباد اور ملحقہ چوکی اے ڈویژن، دفتر ڈی ایس پی صدر، تھانہ کسوکی سے ملحقہ چوکی۔۔۔
حمیدپورہ اور تھانہ کسوکی میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا ،شہریوں کی شکایات سنی گئیں اور موقع پر ہی حل کیلئے احکامات جاری کیے گئے ۔ڈی پی او حافظ آباد کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان براہِ راست رابطہ قائم کرنا اور شہریوں کے مسائل کا بروقت حل یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے افسر وں کو ہدایت دی کہ تمام شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر ریکارڈ کیا جائے ۔