تتلے عالی:کار پر فائرنگ ، ٹائر پھٹ گئے ، ایک سوار زخمی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )نوشہرہ روڈ پر فائرنگ سے کار کے ٹائرپھٹ گئے ایک سوار زخمی ہو گیا ، ملزم فائرنگ کرتے فرار ہو گئے ۔۔۔۔

 فیصل آباد کا رہائشی شاہد علی اپنے دوستوں اویس سکنہ پھالیہ،نبیل سجاد سکنہ مکھنانوالی گزشتہ شب گوجرانوالہ سے کار پر نوشہرہ ورکاں جا رہے تھے کہ ماڑی بھنڈراں سٹاپ پر پہلے سے موجود عاصم،ثاقب،عبدالرزاق اور2نامعلوم نے افراد اسلحہ کے زور پر روکنے کی کوشش کی نہ رکنے پر سیدھی فائرنگ کر دی جس سے کار کے ٹائر پھٹ گئے اور نبیل سجاد گولی لگنے سے زخمی ہوگیا۔ تتلے عالی پولیس نے حسن بلال کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔

 

