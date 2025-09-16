عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھوں گا:عرفان بشیر گجر
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ (ن) کے ممبر صوبائی اسمبلی عرفان بشیر گجر پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کا چیئرمین نامزد ہونے کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ اپنے ۔۔۔
آبائی گاؤں پہنچے تو مسلم لیگی ورکرز اور دوست احباب اور معززین علاقہ نے استقبال کیا ۔ عرفان بشیر گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز میرے لئے ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کے عوام کے لئے اعزاز ہے ،عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھوں گا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں عوام کے مسائل حل کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے بروئے کار لائونگا ۔