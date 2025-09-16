پی ٹی آئی کو ئی ادارہ بیچنے کی اجازت نہیں دیگی :مجسم زرخیز
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکومتیں عوام کے بجائے فارم 47 پر برسر اقتدار آتی ہیں ان کا وطیرہ لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔۔۔
پاکستان میں بقول حکومتی نمائندوں کے قرض ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے جو 90 کھرب ڈالر سے زیادہ ہے ، اب یہ ادارے بیچنے پرآ چکے ہیں مگر پی ٹی آئی کسی ادارے کو بیچنے کی اجازت نہیں دے گی پی ٹی آئی ایک حقیقت تھی ہے اور رہے گی جس طرح حکومت نے سیلاب زدگان کے ساتھ مذاق کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ سوشل میڈیا پر قوم کے سامنے ہے ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ، جتنی توجہ حکومت پنجاب ٹک ٹاک بنانے پر دے رہی ہے اس سے آدھی توجہ سیلاب زدگان کی بحالی پر دے دیتی تو آج پنجاب سمیت دیگر علاقوں میں جو تباہی آئی ہے وہ نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ،زرعی ایمرجنسی کا نفاذ اس وقت کیا جاتا ہے جب ملک میں زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو جائے حکومت کے اس اقدام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں بھوک نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر د ئیے ہیں اور یہ بھنگڑے کسی خونی انقلاب کو دعوت دے سکتے ہیں۔