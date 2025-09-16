سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدامات کرینگے :ملک یاسین مبشر
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز فرینڈز گروپ کے صدر رضوان دلدار چودھری اور نائب صدر گجرات چیمبر ملک یاسین مبشر سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے ۔۔۔
وزیر صنعت و تجارت شافع حسین کے ہمراہ رہے ، ملک یاسین مبشر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے تاجروں سمیت شہریوں کی بحالی کیلئے اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 21 ارب کے سیوریج فنڈز سے گجرات شہر کا سیوریج کا مسئلہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا ۔