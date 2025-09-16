سرویکل کینسر سنگین مگر قابلِ علاج مرض ہے :کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ سرویکل کینسر سنگین مگر قابلِ علاج مرض ہے جس سے بچاؤ کیلئے بروقت ویکسین اور آگہی مہم نہایت ضروری ہے۔۔۔
،خواتین کی صحت پر توجہ دینا دراصل صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے اور ایسی سرگرمیاں عوامی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمدنے قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول میں بچیوں کو HPV سے بچاؤ کے انجکشن لگوا کر ضلع میں 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہنے والی HPV مہم کا افتتاح کیا۔