صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرویکل کینسر سنگین مگر قابلِ علاج مرض ہے :کمشنر

  • گوجرانوالہ
سرویکل کینسر سنگین مگر قابلِ علاج مرض ہے :کمشنر

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ سرویکل کینسر سنگین مگر قابلِ علاج مرض ہے جس سے بچاؤ کیلئے بروقت ویکسین اور آگہی مہم نہایت ضروری ہے۔۔۔

 ،خواتین کی صحت پر توجہ دینا دراصل صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے اور ایسی سرگرمیاں عوامی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمدنے قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول میں بچیوں کو HPV سے بچاؤ کے انجکشن لگوا کر ضلع میں 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہنے والی HPV مہم کا افتتاح کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منعم ظفر خان نے جراثیم کش اسپرے مہم کا افتتاح کردیا

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار

مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف

پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس