طالبہ کو ہراساں کرنے والا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ باغبانپورہ کے علاقہ میں ٹیوشن پڑھ کر گھر واپس جانیوالی طالبہ کو ہراساں کرنے کا واقعہ،ویڈیو منظر عام آنے پر پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ باغبانپورہ کے علاقہ محلہ غلام حسین والہ گلی میں طالبہ ٹیوشن پڑھ کے گھر واپس جا رہی تھی کہ تعاقب کرنیوالے نیلی شرٹ میں ملبوس اوباش نے اکیلے دیکھ کر ہراساں کرنے کی کوشش کی،طالبہ کے شور پر اوباش نے دوڑ لگا دی، واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔