ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا ) چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔آڈھا میں محمداسلم کی بھابھی چھت پر کھانا بنا رہی تھی کہ تین نامعلوم عورتوں نے گھر میں گھس کر 3تولے طلائی زیورات اور۔۔۔

 ڈیڑھ لاکھ روپے چوری کر لئے ،بوبکانوالہ کے قریب دو ڈاکوئوں نے حبیب اﷲ سے 60ہزارروپے چھین لئے ۔ دھرم کوٹ کے قریب تین ڈاکوئوں نے نوید سے 47ہزار200روپے چھین لئے ۔مین بازار میں افضال حسین کی جیب سے 15ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہو گیا ، آدمکے چیمہ کے قریب ڈاکوئوں نے سہیل جاوید بٹ سے 20ہزارروپے چھین لئے ۔ مندرانوالہ کے قریب ڈاکوئوں نے محمدزاہد سے 20ہزارروپے اور دیگر دستاویزات چھین لئے ۔ نواز شریف سٹیڈیم کا 80فٹ کاآہنی جنگلہ چوری ہو گیا ، چونگی نمبر 8سے محمدعرفان کی پلازہ کے سامنے سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔

 

