کنوینس الاؤنس میں کٹوتی ، اساتذہ نے احتجاج کی دھمکی دیدی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )متحدہ محاذ اساتذہ کے ضلعی چیئرمین ریاض احمد تارڑ نے مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ کے کنوینس الاؤنس میں کی جانے والی غیر ضروری کٹوتیوں کو فوری روکا جائے بصورت۔۔۔

 دیگر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے دفتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ریاض احمد تارڑ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری انور جاوید کے حکم پر 14 اور 16 اگست سے ضلع بھر کے تمام میل و فیمیل ہائی سکولز کھول د ئیے گئے اور تدریسی عملے کو پابند کیا گیا کہ وہ سکول آ کر تدریسی سرگرمیاں بحال کریں۔ اساتذہ کی درخواست تھی کہ صرف کلاس نہم و دہم کے پریڈ پڑھانے والے اساتذہ کو بلایا جائے ، تاہم انرولمنٹ اور دیگر انتظامی ضروریات کیلئے تمام ہائی سکولوں کے پی ایس ٹی، ای ایس ٹی اور ایس ایس ٹی اساتذہ کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری اور ایلیمنٹری سکول بند رہے لیکن ہائی سکول اساتذہ کو چھٹیوں میں پابند کیا گیا، اس لئے 13 اگست تک کی کنوینس الاؤنس کٹوتی درست ہے لیکن اس کے بعد کی 16 دن کی کٹوتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ 

 

