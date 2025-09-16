ستمبر میں گرانفروشی پر 23 افراد گرفتار ،25 کاروبار ی مراکز سیل
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )یکم ستمبر سے اب تک گراں فروشوں کیخلاف 7 لاکھ 10 ہزار 871 کارروائیاں، 978 خلاف ورزیوں پر 42 لاکھ 19 ہزار روپے سے زائد کے جرمانے عائد، 23 افرادکو گرفتار کرکے۔۔۔
25 کاروباری مراکز کو سیل کیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیر آباد نوید احمد نے کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز/پرائس کنٹرول مجسٹریٹس پھل، گوشت، سبزیاں، برائلرمرغی، دودھ دہی، پٹرول اور دیگر کی مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کی روک تھام اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کیلئے فیلڈ میں متحرک رہیں۔