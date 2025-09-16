صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستمبر میں گرانفروشی پر 23 افراد گرفتار ،25 کاروبار ی مراکز سیل

  • گوجرانوالہ
ستمبر میں گرانفروشی پر 23 افراد گرفتار ،25 کاروبار ی مراکز سیل

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )یکم ستمبر سے اب تک گراں فروشوں کیخلاف 7 لاکھ 10 ہزار 871 کارروائیاں، 978 خلاف ورزیوں پر 42 لاکھ 19 ہزار روپے سے زائد کے جرمانے عائد، 23 افرادکو گرفتار کرکے۔۔۔

 25 کاروباری مراکز کو سیل کیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیر آباد نوید احمد نے کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز/پرائس کنٹرول مجسٹریٹس پھل، گوشت، سبزیاں، برائلرمرغی، دودھ دہی، پٹرول اور دیگر کی مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کی روک تھام اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کیلئے فیلڈ میں متحرک رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا ٹی چوک فلائی اوور کا دورہ ،کام کا جائزہ

گندم اور آٹے کی ہر جگہ فراہمی یقینی بنائی جائے،کمشنر راولپنڈی

سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی

وزیر ریلوے اچانک یورالوجی ہسپتال پہنچ گئے،سہولیات کا جائز ہ لیا

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، انٹیگریٹیو ریسرچ اِن بائیو سائنسز کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس 23ستمبر کو ہوگی

آر ڈی اے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے مابین معاہدہ طے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس