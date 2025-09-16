لدھیوالہ :گلہ فروٹ والا میں2ماہ سے کوڑا جمع ، گزرنا محال
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )گلہ فروٹ والا میں2ماہ سے پڑے کوڑے کے ڈھیروں اٹھایا نہ جا سکا بد بو اور تعفن پھیلنے لگا ،گزرنا بھی محال ہو گیا ۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے علاقے کوٹ اسحاق کے گلہ فروٹ والا میں دو ماہ سے پڑے کوڑے کے ڈھیروں سے بدبو اور تعفن اٹھنے سے شہری بیمار ہونے لگے علاقہ مکینوں راشد ابراہیم ،حافظ محسن ،سیف الرحمن و دیگرنے بتایا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے سینٹری ورکرز کو کوڑے کے ڈھیر اٹھانے کیلئے بار ہا کہا لیکن کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا جبکہ بچے اور بڑ ے بدبو اور تعفن کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور راستے میں پڑے کوڑے کے ڈھیروں کے پاس سے گزرنا بھی محال ہو کر رہ گیا ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے اپیل کی ہے کہ کوڑے کے ڈھیر نہ اٹھوانے والے سپروائزر کے خلاف کارروائی کی جائے اور بازار کی صفائی کے نظام کو موثر بنایا جائے ۔