کانبانوالہ نالہ ایک پل کے اطراف کٹاؤ، ٹریفک کیلئے راستہ بند
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )کانبانوالہ نالہ ایک کے پل کے دونوں اطراف اپروچ سلیب نہ ہونے سے گہرے کٹاؤ، ہر قسم کی ٹریفک کیلئے راستہ بند، کسانوں اور راہگیروں کو شدید د شواری کا سامنا ہے ۔۔۔
۔ڈسکہ وزیر آباد روڈ سے سوہدرہ ریلوے سٹیشن اور سیالکوٹ روڈ کو ملانے والی علاقہ کی واحد لنک روڈ پر واقع موضع کا نبا نوالہ کے قریب سے گزرنے والا نالہ ایک پل کے دونوں اطراف اپروچ سلیب نہ ہونے سے حالیہ بارشوں اور سیلابی پانی کے بہاؤ سے کٹاؤ پڑ گئے ہیں جس سے متعدد دیہات کے لوگوں کی آمد ورفت بند ہو گئی ہے جبکہ مقامی لوگوں کو نالہ ایک کے پار اپنی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کاشت فصلوں کی دیکھ بھال اور مویشیوں کیلئے چارہ لانے کیلئے شدید مشکلات کا سامنا ہے ، چند برس قبل بھی سڑک برسات کے موسم میں گہرے کٹاؤ پڑنے سے ہر قسم کی ٹریفک معطل ہو گئی تھی جس پر مقامی لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور نالہ ایک کے پل کی مرمت کیلئے درخواست دی جو عملدرآمد کیلئے محکمہ نے تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دی جنہوں نے باقاعدہ سروے بھی کیا لیکن کئی سال سے معاملہ التوا کا شکار ہے ۔ علاقہ مکینوں نصیر احمد چیمہ ،حاجی عبدالزاق چیمہ،حاجی ناصر چیمہ اور امجد اقبال بکھڑ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور محکمہ انہارڈ رینج کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا طالبہ کیا ہے ۔