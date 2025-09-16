ہیڈ قادرآباد بیراج پر توڑ ے بند کی 20 روز بعد تعمیر شروع
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )ہیڈ قادرآباد بیراج پر سیلاب کے باعث توڑ ے گئے بند کی 20 روز بعد تعمیر شروع کر دی گئی، مقامی دیہات کے مکین شدید مشکلات سے دوچار، بعض لوگ اب بھی چپو والی کشتیوں کے ذریعے آر پار جانے پر مجبور ہیں۔۔۔
حالیہ تاریخ کے بدترین سیلاب کے دوران ہیڈ قادرآباد بیراج کے ساتھ ملحقہ سپر بند کو بارود سے توڑ کر پانی کا دباؤ کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس اقدام کے نتیجے میں درجنوں دیہات زیر آب آگئے ، زرعی زمینیں، مچھلی فارم اور مکانات ملیا میٹ ہوگئے ۔متاثرین کا کہنا ہے کہ نقصانات کی بحالی میں برسوں لگ سکتے ہیں اور بھاری سرمایہ درکار ہوگا۔علاقہ مکینوں نے حکومت اور محکمہ ایریگیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،بند توڑنے کے بجائے یہاں لوہے کے ایمرجنسی گیٹ نصب کئے جائیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں پانی کو محفوظ طریقے سے دریا میں چھوڑا جا سکے ۔ اس طرح ہزاروں ایکڑ زمین اور درجنوں دیہات تباہی سے بچ سکیں گے ۔ متاثرین نے روتے ہوئے شکوہ کیا کہ ان کے مکان، فصلیں اور مویشی سب کچھ تباہ ہوگیا ، بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور انہیں فوری حکومتی امداد کی اشد ضرورت ہے ۔ بند ٹوٹنے کے باعث 20 دن سے ضلع منڈی بہاؤالدین کا حافظ آباد اور گوجرانوالہ سے زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے ۔ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے سڑک اور بند کی تعمیر نو کا آغاز ہو رہا ہے ، یہ موقع ہے کہ بند کو مضبوط بنانے کے ساتھ ایمرجنسی گیٹ بھی لگائے جائیں تاکہ آنے والے دنوں میں عوام کو ایسے کڑے امتحان سے نہ گزرنا پڑے ۔