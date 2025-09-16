صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:سیلاب متاثرین کیلئے فری میڈیکل کیمپ ،راشن بھی تقسیم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اینٹی نارکوٹکس ویلفیئر سوسائٹی پٹھانوالی کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کیلئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ نے میڈیکل کیمپ کا معائنہ کیا،اس موقع پر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ارشاد وحید،اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبد القدیر زرکون،اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیرا اقبال،اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبید رحمت،صدر اینٹی نارکو ٹکس ویلفیئر سوسائٹی جمیل چیمہ،جنرل سیکرٹری آصف مغل بھی موجود تھے ۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جارہی ۔ میڈیکل کیمپ میں100سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور اور مفت ادویات فراہم کی گئیں،200سیلاب متاثرین میں راشن اور کپڑے بھی تقسیم کئے گئے ۔

 

