افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم شروع ہو گئی ۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال نے بچیوں کے والدین کے نام پیغام میں کہا کہ افواہوں پر کان نہ دھریں ۔۔۔
، یہ ویکسین بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کیلئے شروع کی گئی ہے ، دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں یہ ویکسین 15 سال سے دی جا رہی ہے ، سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جارہی ہیں کہ یہ ویکسین لڑکیوں کو بانجھ بنا دیتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت (ڈبلیوایچ او)اور یونیسف نے ویکسین کو محفوظ اور موثر قرار دیا ہے ۔