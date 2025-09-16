صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر) پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج پرو فیسر جواد ریحان نے سیرت النبی ؐ کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 کہا کہ نبی اکرم ؐکی آمد سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے انسانیت کی عظمت پروان چڑھی،وہ قبائل جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے انہوں نے آپ ؐ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہیں گھروں کی چابیاں دے دیں ،نبی اکرم ؐ نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں آپ ؐ کی پیدائش سے زمین و آسمانوں میں رحمتوں کا نزول ہواہمیں نبی آخرالزمان ؐ کی سنت پر عمل کرکے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چا ہیے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ۔

 

