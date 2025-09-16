وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد کے مقام پر دریائے چناب سے سیلابی ریلے تو گزر گئے لیکن تباہی اور بربادی کی کئی داستانیں چھوڑ گئے کسانوں کی فصلیں تباہ جبکہ مویشی اور کروڑوں روپے کی سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔۔۔
جس سے تاحال متعدد دیہات کا آپس میں زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا ۔ ان خیالات کا اظہار افضال گوندل ایڈووکیٹ نے موضع لویری والا کے متاثرین سیلاب کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب نے سب سے زیادہ نقصان گاؤں لویری والا کو پہنچایا جس کا کم از کم15روز وزیرآباد سے زمینی رابطہ منقطع رہا اور اب بھی مکمل طور پر راستے بحال نہیں ہو سکے ۔ متاثرین نے کہا کہ فصلیں سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں جبکہ اب وہ اس زمین پر اگلی فصل کاشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے جبکہ مال مویشی بھی سیلابی پانی میں بہہ گئے جو بچ گئے انہیں خوراک کا مسئلہ درپیش ہے ۔افضال گوندل ایڈووکیٹ نے کہا کہ سیلابی ریلوں نے ا یک درجن سے زائد دیہات کو ملانے والی رابطہ سڑکوں کا شدید نقصان کیا ہے جگہ جگہ سڑکوں پر گہرے اور بڑے شگاف پڑ گئے جن کی وجہ سے یونین کونسل ونجووالی کے متعدد دیہات کے مکینوں کو آمدورفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے سیلاب کو گزرے تین ہفتے ہونے کو ہیں لیکن تاحال مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہے اور متعدد شگاف پر نہیں کئے جا سکے متاثرین نے کہا کہ ارب اختیار لویری والا ہری پور سمیت دیگر دیہات کے مکینوں کا خیال کریں اور بحالی کے اقدامات کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔