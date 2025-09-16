گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)مقامی مارکی میں یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن پیکج تقسیم کیا گیا ، صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے سیلاب متاثرین میں راشن پیکج تقسیم کیے۔۔۔
،اس موقع پر ایم پی اے خالد اصغر گھرال ، چودھری مظہر نت ، یاسر نت ، ساجد ماجرہ ، شہزاد احمد میر ایڈووکیٹ ،پولیٹیکل سیکرٹری ٹو وفاقی وزیر حافظ تیمور بٹ ، کوارڈی نیٹر ٹو صوبائی وزیر علی سہیل رضی ، سٹی صدر مسلم لیگ گجرات چودھری علی ابرار جوڑا ، مرتضیٰ اشرف دھول سرائے ، سابق کونسلر بشارت علی گجر ،سید عقیل عباس شاہ و دیگر بھی موجود تھے ۔