ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )تحصیل ڈسکہ میں بھی سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز ہو گیا ، اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ اور ڈی ڈی ایچ اور ہیلتھ نے9سے 14سال کی طالبات کو ویکسی نیشن لگا ئی۔۔۔

 ، گورنمنٹ گرلز اسلامیہ ہائی سکول سمبڑیال روڈ ڈسکہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر ،ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر سادات انور ،سکول پرنسپل کے علاوہ طالبات اوار والدین نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر نے کہا کہ ڈسکہ میں بھی سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز کردیا گیا ہے اس کا مقصد آئندہ آنے والے دور میں خواتین اور ماؤں کو کینسر سے بچانا ہے ۔ اس موقع ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر سادات انور نے کہا کہ50ہزار252 بچیوں کا ویکسی نیشن کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا جس کیلئے 47ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں جو گھروں اور سکولوں میں جا کر 9سال سے 14سال کی بچیوں کو ویکسی نیشن کریں گی ۔ 

 

