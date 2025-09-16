جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کا سب کیمپس حافظ آباد کا دورہ۔ وائس چانسلر نے سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب اور لائبریری کا افتتاح کیا اور شجر کاری مہم کے سلسلہ میں پودا بھی لگایا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کاکہنا تھا کہ چھوٹے اور دور دراز شہروں میں یونیورسٹی کا قیام ان علاقوں میں جدید تعلیم کے فروغ کیلئے سنگ میل ہے اور ان علاقو ں کے نوجوانوں کیلئے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنی اعلیٰ تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں۔
حافظ آباد کیمپس کی بدولت والدین کو اپنے بچوں کو بڑے شہروں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی اور وہ اپنے شہر میں ہی اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیمپس کو مزید فعال کرنے اور مستقبل میں توسیع کیلئے حکومت پنجاب اور مقامی قیادت سے گفتگو کا عندیہ دیا۔وائس چانسلر کاکہنا تھا کہ سب کیمپس میں نئی لائبریری اور کمپیوٹر لیب کے قیام سے طلبا و طالبات کو اپنی تدریسی سرگرمیوں کو مزید بہتر بنانے میں رہنمائی حاصل ہو گی ۔انکاکہنا تھا کہ آج کے دور میں آئی ٹی کا شعبہ بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے ، اس لئے تمام طلبا و طالبات کو کمپیوٹرکی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے ۔