2ارب سے بازاروں کو سنوارنے کا منصوبہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں2ارب روپے کی لاگت سے 10منصوبوں پر کام شروع ،5 سکیمیں ضلع کونسل اور5سکیمیں اندرون شہر میونسپل کارپوریشن کے فنڈزکی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ڈویژن کے 2اضلاع میں 2 ارب روپے کی لاگت سے 10بڑے منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا۔۔۔
،ضلع کونسل کے فنڈز سے موڑ ایمن آباد بازار ،کامونکے مین بازار،نوشہرہ ورکاں ،علی پور چٹھہ اور وزیر آباد سٹی کے بازار وں میں کام کا آغاز کیا گیا ہے ۔اسی طرح میونسپل کارپوریشن کے فنڈزسے گوجرانوالہ شہر کے اندرون علاقہ جس میں گھنٹہ گھر چوک سے ملحقہ سارے بازارشامل ہیں ،سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ ،منیر چوک سے فتو منڈ چوک ،ریکس سینما چوک سے سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ اور اندرون شہر کے تمام بازار شامل ہیں۔ منصوبے کے تحت بازاروں میں ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی،روڈز کو کھلا کر کے فٹ پاتھ بنائے جائیں گے ،سڑکوں کے اطراف میں پودے اورلائٹس لگائی جائیں گی ۔ سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں فوڈ کورٹس بنائی جائیں گی اور ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی ۔دستگیر چوک سے ریس کورس چوک سڑک کو ڈبل کیا جائے گا ۔گیپکو کو پولز ہٹانے اور نئے پولز لگانے کے لیے 12کروڑ روپے ادا کر د ئیے گئے ہیں جس کے بعد سے روڈ ز پر رکاوٹ بننے والے پولز کو ہٹانا شروع کر دیا گیا ہے ۔ ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ گوجرانوالہ ڈویژن محمد عبد الرئوف کا کہنا ہے کہ 3 ماہ تک منصوبے مکمل ہو جائیں گے ۔