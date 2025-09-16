آمدن سے زائد اثاثے اور بے نامی جائیدادیں بنانے والوں کیلئے شکنجہ تیار
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن میں بے نامی جائیدادوں کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ،بے نامی جائیداد بنانے والوں کی فہرستیں اوردیگر ریکارڈ پنجاب حکومت کو ارسال کیا جائے گا۔ ایف بی آر ،محکمہ بورڈ آف ریونیو اور۔۔۔
ضلعی انتظامیہ کی کوآرڈنیشن سے بے نامی جائیدادیں بنانے والوں کی نشاندہی کی جائے گی، آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور فرضی مالکان کے نام جائیدادیں منتقل کرانے والوں کیلئے شکنجہ تیار کیا جائے گا ۔ذرائع کے مطابق رواں مالی سال اور گزشتہ مالی سال کے دوران جن افراد نے بے نامی اور فرضی مالکان کے نام جائیدادیں اور اثاثہ جات بنائے ہیں ان کا سراغ لگا نے سے نہ صرف کرپشن کی روک تھام میں مدد ملے گی بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ۔اس سلسلہ میں سرکاری اداروں کے کرپٹ افسر وں کا بھی ڈیٹا طلب کرکے سکریننگ کی جائے گی جن کے نام آمدن سے زائد اثاثہ جات نکلے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی ،بے نامی مالکان کے خلاف کارروائی کیلئے ایف بی آرسے بھی معاونت لی جائے گی ۔