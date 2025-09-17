کامونکے :عطائی نے غلط ڈرپ لگا دی، 5 ماہ کا بچہ جاں بحق
کامونکے(تحصیل رپورٹر)عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں غلط ڈرپ لگنے سے معمولی بخار میں مبتلا بچہ دم توڑ گیا۔
بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز نواحی گاؤں سندرانہ کا بابر علی 5 ماہ کے بیٹے حامدکی دوا لینے واہنڈو میں طاہر میڈیکل سٹور پر گیاوہاں بچے کو ڈرپ لگادی گئی،کچھ دیر بعد حالت بگڑنے کی وجہ سے عطائی ڈاکٹر طاہر نے اسے ہسپتال لیجانے کا کہا تو حامد کے ورثا اسے لیکر چلڈرن ہسپتال لاہور چلے گئے جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ڈاکٹر وں کے مطابق غلط ڈرپ لگنے سے دل اور پھیپھڑے شدید متاثر ہونے سے حامد کی موت ہوئی ۔واہنڈو پولیس نے بچے کے والد بابر کی مدعیت میں میڈیکل سٹور مالک طاہر کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔