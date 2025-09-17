ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جائز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد
ڈسکہ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)خاوند نے ساتھیوں کیساتھ ملکر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈسکہ کی فائزہ کی شادی گوجرانوالہ کے وقاص سے ہوئی جن کے 2 بچے ہیں۔۔۔
خاوند اہلیہ کو اپنے دوست کیساتھ ناجائز تعلقات بنانے کاکہتا اور منع کرنے پرتشدد کانشانہ بناتا ، وہ میکے آگئی ،گزشتہ روز خاوند وقاص 4 نامعلوم ساتھیو ں کے ہمراہ آیا اور زبردستی ساتھ لیجا نے کی کوشش کی ،ملزم نے بیوی اورا سکے اہلخانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔