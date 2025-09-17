صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جائز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)خاوند نے ساتھیوں کیساتھ ملکر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈسکہ کی فائزہ کی شادی گوجرانوالہ کے وقاص سے ہوئی جن کے 2 بچے ہیں۔۔۔

 خاوند اہلیہ کو اپنے دوست کیساتھ ناجائز تعلقات بنانے کاکہتا اور منع کرنے پرتشدد کانشانہ بناتا ، وہ میکے آگئی ،گزشتہ روز خاوند وقاص 4 نامعلوم ساتھیو ں کے ہمراہ آیا اور زبردستی ساتھ لیجا نے کی کوشش کی ،ملزم نے بیوی اورا سکے اہلخانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

