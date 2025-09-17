ڈسکہ :ماں کی موت کا بہانہ بنا کر لاکھوں روپے ہتھیا لئے
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )والدہ کی بیماری اور موت کا بہانہ بنا کر اوور سیز سے لاکھوں روپے ہتھیانے والے کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
سیالکوٹ کا محمدایوب یورپ میں مقیم ہے ، اس کا سوشل میڈیا پر ڈسکہ کے نواحی گاؤں کلہ کلاں کے گل زمان کیساتھ رابطہ ہوا جس نے والدہ کی بیماری کی پوسٹ لگاکر امداد مانگی تھی، ایوب نے مختلف اوقات میں گل زمان کو 6لاکھ 54ہزار روپے بھجوائے ، بعدازاں ملزم نے یہ بھی بتایاکہ اس کی والدہ بیماری کی وجہ سے فوت ہوگئی ،چند روز قبل ایوب پاکستان آیاتووہ کلہ کلاں میں گل زمان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کیلئے پہنچاتومعلوم ہواکہ اس کی والدہ کوکوئی بیماری نہیں تھی اور وہ حیات ہیں ، گل زمان نے دھوکہ دہی سے رقم ہتھیا ئی ، پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔