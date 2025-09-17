صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل سیشن جج کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل ، 4 قیدیوں کی رہائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
ایڈیشنل سیشن جج کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل ، 4 قیدیوں کی رہائی کا حکم

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ شفقت اللہ خان نے سول جج گوجرانوالہ محمد علی امجد کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا۔۔۔

خواتین بارک، نوعمراسیران بارک، جیل ہسپتال اورکچن میں جیل انتظامیہ کی جانب سے اسیران کے لیے انتظامات اور کھانے کے معیار کوچیک کیا۔ نوعمر اسیران سے مقدمات اور جیل میں دستیاب تعلیمی و تفریحی سہولیات کی بابت دریافت کیا ۔ چھوٹے مقدمات میں ملوث4 اسیران کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات بھی جاری کئے جنہیں دورہ کے بعدجیل سے رہا کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

مخالف کے زرعی رقبے پر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر