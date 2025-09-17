ایڈیشنل سیشن جج کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل ، 4 قیدیوں کی رہائی کا حکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ شفقت اللہ خان نے سول جج گوجرانوالہ محمد علی امجد کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا۔۔۔
خواتین بارک، نوعمراسیران بارک، جیل ہسپتال اورکچن میں جیل انتظامیہ کی جانب سے اسیران کے لیے انتظامات اور کھانے کے معیار کوچیک کیا۔ نوعمر اسیران سے مقدمات اور جیل میں دستیاب تعلیمی و تفریحی سہولیات کی بابت دریافت کیا ۔ چھوٹے مقدمات میں ملوث4 اسیران کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات بھی جاری کئے جنہیں دورہ کے بعدجیل سے رہا کر دیا گیا۔