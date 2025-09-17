ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر 2 ماہ سے التوا کا شکار
ہیڈ بمبانوالہ(نامہ نگار)ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر التوا کا شکار ہوگئی، 2 ماہ سے کام ٹھپ ہے، سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کو ٹھیکیدار غائب ہو گیا۔
ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے ،ساڑھے 7کلو میٹر طویل سڑک کی تعمیر 30 جون تک مکمل ہو نا تھی جومحکمہ ہائی وے اور ٹھیکیدار کی نا اہلی کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ ملیاں والا سے ڈسکہ تک تقریباً 5 کلو میٹر سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر ٹھیکیدار غائب ہو گیا ہے ، سڑک پر بکھرے پتھر اور اٹھنے والی دھول نے راہگیروں کا سانس لینا دشوار کر رکھا ہے اور گاڑیوں کے ٹائروں سے پتھر پھیل کر لگنے سے موٹر سائیکل سواروں کا زخمی ہونا معمول بن چکا ہے ، پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے سڑک سے اٹھنے والی گرد و غبار سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے ۔ علاقہ مکینوں سیٹھ مٹھو، امجد علی سندھو اور سابق کونسلر چودھری امان اﷲ سیان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ ہائی وے کے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔