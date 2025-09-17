صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر 2 ماہ سے التوا کا شکار

  • گوجرانوالہ
ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر 2 ماہ سے التوا کا شکار

ہیڈ بمبانوالہ(نامہ نگار)ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر التوا کا شکار ہوگئی، 2 ماہ سے کام ٹھپ ہے، سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کو ٹھیکیدار غائب ہو گیا۔

ہیڈ بمبانوالہ تا ڈسکہ روڈ کی تعمیر کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے ،ساڑھے 7کلو میٹر طویل سڑک کی تعمیر 30 جون تک مکمل ہو نا تھی جومحکمہ ہائی وے اور ٹھیکیدار کی نا اہلی کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ ملیاں والا سے ڈسکہ تک تقریباً 5 کلو میٹر سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر ٹھیکیدار غائب ہو گیا ہے ، سڑک پر بکھرے پتھر اور اٹھنے والی دھول نے راہگیروں کا سانس لینا دشوار کر رکھا ہے اور گاڑیوں کے ٹائروں سے پتھر پھیل کر لگنے سے موٹر سائیکل سواروں کا زخمی ہونا معمول بن چکا ہے ، پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے سڑک سے اٹھنے والی گرد و غبار سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے ۔ علاقہ مکینوں سیٹھ مٹھو، امجد علی سندھو اور سابق کونسلر چودھری امان اﷲ سیان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ ہائی وے کے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

مخالف کے زرعی رقبے پر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر