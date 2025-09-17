تحصیل ہسپتال کامونکے کے ایم ایس کو عہدے سے ہٹادیا گیا
کامونکے(تحصیل رپورٹر)تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سعد احمد خان کو عہدے سے ہٹادیا گیا جبکہ ڈاکٹر سلطان تیمور کو ایم ایس تعینات کردیا گیا۔
بتایاگیا ہے کہ چند روز قبل عمر ڈار گروپ اور زین ڈار گروپ کے درمیانی خاندانی رنجش پر جھگڑا ہوا جس کے بعد دونوں گروپوں نے ہسپتال سے میڈیکولیگل حاصل کئے اور عمر ڈار کے بھائی ذوہیب ڈار نے زین ڈار گروپ پر تھانہ سٹی میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر ادیا۔ زین ڈاروغیرہ نے عمر ڈار کے میڈیکولیگل کو اس بناپر چیلنج کردیاکہ ڈاکٹر نے اسکے زخموں کو مبینہ طور پر خود ساختہ لکھا ہے جس کے بعد عمر ڈارنے میڈیکولیگل بنانے والے ڈاکٹرمعاذ حسین اور ایم ایس ڈاکٹر سعد احمد پر مبینہ طور پر دباؤ ڈالنا شروع کردیا۔ ذرائع کے مطابق عمر ڈار نے سیاسی اثرورسوخ استعمال کرکے ایم ایس ڈاکٹر سعداحمد کو عہدے سے ہٹوادیا۔اس بارے ایم ایس ڈاکٹر سعد کا کہنا ہے کہ تمام حقائق بارے محکمہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔