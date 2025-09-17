صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتال کامونکے کے ایم ایس کو عہدے سے ہٹادیا گیا

  • گوجرانوالہ
تحصیل ہسپتال کامونکے کے ایم ایس کو عہدے سے ہٹادیا گیا

کامونکے(تحصیل رپورٹر)تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سعد احمد خان کو عہدے سے ہٹادیا گیا جبکہ ڈاکٹر سلطان تیمور کو ایم ایس تعینات کردیا گیا۔

بتایاگیا ہے کہ چند روز قبل عمر ڈار گروپ اور زین ڈار گروپ کے درمیانی خاندانی رنجش پر جھگڑا ہوا جس کے بعد دونوں گروپوں نے ہسپتال سے میڈیکولیگل حاصل کئے اور عمر ڈار کے بھائی ذوہیب ڈار نے زین ڈار گروپ پر تھانہ سٹی میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر ادیا۔ زین ڈاروغیرہ نے عمر ڈار کے میڈیکولیگل کو اس بناپر چیلنج کردیاکہ ڈاکٹر نے اسکے زخموں کو مبینہ طور پر خود ساختہ لکھا ہے جس کے بعد عمر ڈارنے میڈیکولیگل بنانے والے ڈاکٹرمعاذ حسین اور ایم ایس ڈاکٹر سعد احمد پر مبینہ طور پر دباؤ ڈالنا شروع کردیا۔ ذرائع کے مطابق عمر ڈار نے سیاسی اثرورسوخ استعمال کرکے ایم ایس ڈاکٹر سعداحمد کو عہدے سے ہٹوادیا۔اس بارے ایم ایس ڈاکٹر سعد کا کہنا ہے کہ تمام حقائق بارے محکمہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر