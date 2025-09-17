مارکیٹ کمیٹیوں کے اخراجات ،ریکوری کی چھان بین کا فیصلہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن کی مارکیٹ کمیٹیوں ،محکمہ اوقاف اور بناولٹ فنڈ برانچ کے کروڑوں روپے کے اخراجات اور ریکوری کی چھان بین کا فیصلہ کر لیا گیا۔
پنجاب حکومت نے ان محکموں کے آڈٹ کیلئے متعلقہ انتظامیہ اور آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کردی جو گزشتہ مالی سال کے دوران ہونے والے اخراجات ،ریکوری اور فنڈز کا آڈٹ کرکے رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کریں گے ۔ ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ ڈویژن میں 26مارکیٹ کمیٹیاں قائم ہیں جہاں ہزاروں آڑھتیوں کے سالانہ لائسنس کے اجرا ،تجدید کی فیسوں ،ٹیکسز اور دیگر کروڑوں روپے کی آمدن اور اخراجات کا آڈٹ نہیں ہوسکا تھا۔ اسی طرح محکمہ اوقات کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز سمیت 4دفاتر اور بناولٹ فنڈز کی تمام برانچوں کے کروڑوں روپے کے فنڈز کا بھی آڈٹ التوا کا شکار پڑا تھاجس پر حکومت نے ان اداروں کے آڈٹ کی تیاریاں شروع کردی ہیں ۔گوجرانوالہ ،وزیرآباد،سیالکوٹ ،گجرات ،حافظ آباد ،منڈی بہاؤ الدین اور نارووال میں تعینات آڈٹ افسر وں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جنہیں ایک ماہ کے اندر آڈٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔