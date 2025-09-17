حافظ آباد : ونیکے روڈ پر گڑھے، پانی جمع، گزرنا محال، حادثات
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)حافظ آباد میں ونیکے روڈپر قلعہ رامکور کے قریب سڑک پر گڑھے پڑنے سے ہمہ وقت گندا پانی کھڑا رہنے لگا جس سے مذکورہ شاہراہ پر آئے روز حادثات معمول بن گئے جبکہ راہگیروں کیلئے مذکورہ شاہراہ پر سفرکرنا محال ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق ونیکے روڈ پر قلعہ رامکور کے قریب عرصہ دراز سے گڑھے پڑے چلے آرہے ہیں جس سے یہاں پر اب ہمہ وقت پانی کھڑا رہنے لگا ہے جس سے مزید سڑک ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہوتی چلی جارہی ہے اور مذکورہ شاہراہ پر سفرکرنے والوں کو نہ صرف مشکلات اور شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہاہے بلکہ آئے روز حادثات بھی معمول بنتے چلے جارہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے محکمہ ہائی وے، کمشنر گوجرنوالہ ڈویژن، ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ شاہراہ پر پڑے گڑھے ختم اور جمع ہونیوالے پانی کے نکاس کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔