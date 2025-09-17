گورنمنٹ کالج برائے خواتین کنجاہ میں جدید ترین واٹر فلٹر یشن پلانٹ نصب گوجرانوالہ 17 ستمبر ، 2025

× گوجرانوالہ

گجرات(نامہ نگار)رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے تحت گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین کنجاہ میں جدید ترین واٹر فلٹر یشن پلانٹ نصب کر دیا گیا۔

مہمان خصوصی سیکرٹری گجرات جمخانہ کلب چودھری رخسار میلو اور ماہر تعلیم توصیف عبداﷲ نے افتتاح کر دیا ،اس موقع پر صدر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن امتیاز کوثر ،ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز شعیب عاشق بٹ ، اخلاق شفیع ،چودھری ظفر لاہوریاں ، سیٹھ قمر خورشید صراف، مہر عبدالرحمن ،سابق صدر گجرات چیمبر چودھری وحیدالدین ٹانڈہ ،حاجی جاوید اشرف بھٹہ، چودھری اسحاق بوکن، مرزا اشفاق بشیر اور ملک ظفر بھی موجود تھے۔